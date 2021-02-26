HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jet Fadıl’ın yargılanmasına devam edildi

Jet Fadıl’ın yargılanmasına devam edildi

26.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi.

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Akgündüz, “Maddi bir zarar söz konusu ama bu dolandırıcılık anlamına gelmez” dedi.
İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ve 2 bin 442 yıla kadar hapsi istenen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut, bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Fadıl Akgündüz Siirt’ten SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

“Kimse benimle irtibata geçmedi”
Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki Çiğdem Durmuş, “2013’de Caprice Gold’dan 2 devre mülk satın aldım.280 bin TL ödeme yaptım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 ay boyunca aylık 5 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularımı aldım. Olayla ilgili 280 bin TL zararım vardır. Zararım giderilmedi. Kimse benimle bu hususla ilgili irtibata geçmedi. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu”
Müşteki Ayhan Kıvrak ise, “2010’da Carice Gold’dan bir devre mülk satın aldım. Satın alırken karşılığında daire vermiştim. Bildiğim kadarıyla onu 80 bin TL’ye satmış. 5-6 ay boyunca aylık 457 Euro olan kira bedelinin karşılığını Türk parası olarak ödediler. Benim kira aldığımı görünce babam da ‘galiba bu adam doğru yola döndü’ diyerek yaklaşık 150 bin TL karşılığında o da devre mülk aldı. Ama doğru yola dönmediği görüldü. Fadıl Akgündüz gerçekten beynelmilel bir dolandırıcıdır. Kendi tapumu aldım ama babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu” dedi.

“Zararım giderilmedi”
Devre mülk aldığını söyleyen müşteki Birol Hacıoğlu, “2012’de Capris Gold’dan 4 devre mülk aldım. Toplam 300 bin TL ödedim. Ayrıca Ankara Temelli’de arsamı verdim. 5-6 ay kira ödemesi yapıldı. Aylık 5-6 bin TL civarında kira ödemesi aldım. Tapularımız verildi. Olayla ilgili bugün ki para ile 2 milyon TL’ye yakın zararım oldu. Zararım giderilmedi” diye konuştu.

“Ceza davası değil, hukuk davası söz konusudur”
Mahkeme başkanının, müştekiler ve avukat beyanlarının tamamlanmasının ardından “Tahliye olduktan sonra mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için ne yaptığın soruluyor” demesi üzerine konuşan Fadıl Akgündüz, “2019’da sayın mahkeme heyeti bu soruyu sorduğunda Türkiye’deki ekonomik şartların yeni yatırımcı katılımına imkan vermediğini, yurt dışından belki yeni yatırımcılar olabileceğini söylemiştim. Ancak müştekiler bir dernek kurmuş. Bu dernek oteli işgal etti. Bununla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Otel işgal altındayken herhangi bir yatırımcıyı oraya götürmek söz konusu değil. Tabii ki bir maddi zarar söz konusu ama bu bir dolandırıcılık anlamına gelmez. Ayrıca bu olay ceza davası değil hukuk davası konusudur” şeklinde konuştu.
Tutuklanma ve sanıkların sahibi oldukları şirketlerin mal varlığına tedbir konulması talebini reddeden mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, ’Caprice Gold’ ve Maldivler’de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.
İddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz’ün 698 yıldan 2 Bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını istendi. Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer aldı.
İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatıldı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

Covid: 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de normalleşme sürecine nasıl geçilecek

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

Seyahat İzin Belgesi 2021... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk belgesi nereden alınır?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada

Karadeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinada

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.