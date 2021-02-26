Jet Fadıl’ın yargılanmasına devam edildi

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Akgündüz, “Maddi bir zarar söz konusu ama bu dolandırıcılık anlamına gelmez” dedi.

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ve 2 bin 442 yıla kadar hapsi istenen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut, bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Fadıl Akgündüz Siirt’ten SEGBİS aracılığıyla bağlandı. “Kimse benimle irtibata geçmedi”

Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki Çiğdem Durmuş, “2013’de Caprice Gold’dan 2 devre mülk satın aldım.280 bin TL ödeme yaptım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 ay boyunca aylık 5 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularımı aldım. Olayla ilgili 280 bin TL zararım vardır. Zararım giderilmedi. Kimse benimle bu hususla ilgili irtibata geçmedi. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu”

Müşteki Ayhan Kıvrak ise, “2010’da Carice Gold’dan bir devre mülk satın aldım. Satın alırken karşılığında daire vermiştim. Bildiğim kadarıyla onu 80 bin TL’ye satmış. 5-6 ay boyunca aylık 457 Euro olan kira bedelinin karşılığını Türk parası olarak ödediler. Benim kira aldığımı görünce babam da ‘galiba bu adam doğru yola döndü’ diyerek yaklaşık 150 bin TL karşılığında o da devre mülk aldı. Ama doğru yola dönmediği görüldü. Fadıl Akgündüz gerçekten beynelmilel bir dolandırıcıdır. Kendi tapumu aldım ama babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu” dedi. “Zararım giderilmedi”

Devre mülk aldığını söyleyen müşteki Birol Hacıoğlu, “2012’de Capris Gold’dan 4 devre mülk aldım. Toplam 300 bin TL ödedim. Ayrıca Ankara Temelli’de arsamı verdim. 5-6 ay kira ödemesi yapıldı. Aylık 5-6 bin TL civarında kira ödemesi aldım. Tapularımız verildi. Olayla ilgili bugün ki para ile 2 milyon TL’ye yakın zararım oldu. Zararım giderilmedi” diye konuştu.