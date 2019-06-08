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Jet ski ile balık ağlarına takılan 2 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, denizde jet ski ile gezerken balık ağlarına takılarak, mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Jet ski ile balık ağlarına takılan 2 kişi kurtarıldı

MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, denizde jet ski ile gezerken balık ağlarına takılarak, mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Sahil Güvenliğe dün saat 17.12'de yapılan ihbarla Marmaris'in Nar Adası Güngörmez mevkisinde 2 kişinin jet ski ile giderken balıkçı ağlarına takıldığı ve yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce yerleri belirlenen 2 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumları iyi olan 2 tatilci kıyıya getirildi.

FOTOĞRAFLI

Jet ski ile balık ağlarına takılan 2 kişi kurtarıldı

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