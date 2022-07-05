Jinekolojik kanserlerin teşhisinde tarama testlerinin önemi nedir?

Sadece rahim ağzı kanserinin taranabilir ve önlenebilir bir kanser olduğunu biliyoruz çünkü rahim ağzı kanseri oluşmadan önce yaklaşık 15-20 yıllık bir süreçte kanser öncesi hücresel değişikliklerle karşımıza gelebilmektedir. Bunlar ise jinekolojik muayene sırasında yapılan Pap smear ya da HPV testi ile taranabilmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki, jinekolojik kanserlerin teşhisinde tarama testlerinin önemini ve taramalara ne zaman başlanılması gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

RAHİM AĞZI KANSERİNDE SMEAR TESTİNİN ÖNEMİ

Yapılan çalışmalara göre hayatında en az bir kez Pap smear yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden yaklaşık yüzde 70, iki kez yaptıran bir kadının ise yüzde 90 korunduğunu söyleyebiliriz. Kadınların özellikle cinsel aktivite başlangıcından itibaren, minimum 21 yaşından 65 yaşına kadar rahim ağzı kanseri açısından taramalarını yaptırmaları önem taşımaktadır.



