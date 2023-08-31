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Johannesburg'da yangın faciası! 58 ölü, 43'ten fazla yaralı...

31.08.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde beş katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 58 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer 43'ten fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Johannesburg'da yangın faciası! 58 ölü, 43'ten fazla yaralı...

Şu ana kadar 58 kişinin hayatını kaybettiği ve 43'ten fazla insanın da yaralandığı Johannesburg'daki yangının henüz neden çıktığı bilinmiyor.

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ÖLEN DİĞER İNSANLARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye servisi acil servis sözcüsü Robert Malaudzi BBC'ye yaptığı açıklamada, binadakilerin bir kısmının dışarı çıkabildiğini söyledi.

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Malaudzi, yangın sonrası küle dönen binada diğer kurbanların cesetlerine ulaşma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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Malaudzi'nin yerel yayın kuruluşu ENCA'ya yaptığı açıklamada, "Ceset kurtarma işlemini kat kat gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Raporlar, binada yaşayanların çoğunlukla diğer Afrika ülkelerinden gelen göçmenler olduğunu öne sürüyor.

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Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın güney afrika johannesburg

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