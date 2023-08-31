Johannesburg'da yangın faciası! 63 ölü, 43'ten fazla yaralı...

Şu ana kadar 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 43'ten fazla insanın da yaralandığı Johannesburg'daki yangının henüz neden çıktığı bilinmiyor.

ÖLEN DİĞER İNSANLARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye servisi acil servis sözcüsü Robert Malaudzi BBC'ye yaptığı açıklamada, binadakilerin bir kısmının dışarı çıkabildiğini söyledi.

Malaudzi, yangın sonrası küle dönen binada diğer kurbanların cesetlerine ulaşma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Malaudzi'nin yerel yayın kuruluşu ENCA'ya yaptığı açıklamada, "Ceset kurtarma işlemini kat kat gerçekleştiriyoruz" dedi.

Raporlar, binada yaşayanların çoğunlukla diğer Afrika ülkelerinden gelen göçmenler olduğunu öne sürüyor.

Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.





