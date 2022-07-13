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John Bolton'dan canlı yayında çarpıcı itiraf! 'Başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak...'

13.07.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan darbe itirafı geldi. Bolton katıldığı bir canlı yayında ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin açıklama yaparken "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum" dedi.

John Bolton'dan canlı yayında çarpıcı itiraf! 'Başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak...'

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan canlı yayında çarpıcı bir itiraf geldi. 6 Ocak ABD Kongre baskınının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik Bolton, "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir" dedi.

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CANLI YAYINDA ÇARPICI İTİRAF

CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.

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Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

"BAŞKA ÜLKELERDE DARBE PLANLAMALARINA YARDIMCI OLMUŞ BİRİ OLARAK..."

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:

"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd darbe
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