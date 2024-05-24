JPG PDF çevirme: JPG'den PDF'ye nasıl çevrilir? JPG dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

Akıllı cihaz kullanımının yaygın hâle gelmesiyle birlikte fotoğraf çekme işi de çok daha kolay bir duruma gelmiştir. Bazı durumlarda resmî belgelerin düzenlenmesi veya kaydedilmesi gerektiğinde hızlıca fotoğrafı çekilir. Fakat, belgelerin fotoğraf olarak değil, PDF formatında kullanılması en doğru olanıdır. JPG PDF dönüştürücüler sayesinde bu işlem kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, JPG PDF dönüştürme işlemi sonrasında belgeler üzerinde düzenleme yapılamayacağı için orijinal dosyanın mutlaka saklanması önerilir.

JPG dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

JPG görüntüleri PDF’e çevirmenin pek çok yöntemi bulunur, bu yöntemler ise aşağıdaki gibidir:

Yöntem #1: Windows’ta resmi PDF’e çevirme

PDF’e dönüştürmek istenilen resim Windows Fotoğraflar uygulamasında açılır.

Araç çubuğunda yer alan üç nokta butonuna tıklanır ve yazdır seçeneğine basılır veya Windows Fotoğraflar uygulamasında açılan fotoğrafa sağ tıklanır ve "Yazdır" denir. (Yazdır seçeneği direkt araç çubuğunda da olabilir)

Yazıcı kısmından "Microsoft Print to PDF'" seçeneğine tıklanır.

Yazdır butonuna basılır.

Ardından PDF dosyasının kaydedileceği hedef klasör ve dosya ismi belirlenir.

Yöntem #2: MacOS’ta resmi PDF’e çevirme

PDF’e dönüştürülmesi gereken resim MacOS Önizleme uygulamasında açılır.

Dosya sekmesine girilir.

PDF Olarak Dışa Aktar seçeneği seçilir.

Hedef klasör ve dosya adı belirlenir.

Kaydet butonuna tıklanır ve işlem tamamlanır.

Bunların haricinde, güvenilir internet siteleri üzerinden de görüntüler PDF’e dönüştürülebilir. Bu internet siteleri sayesinde herhangi resim kolaylıkla PDF’e dönüştürülebilir. Bu işlem için genelde tarayıcı üzerinden internet sitesine girilir ve PDF’e dönüştürülecek resim siteye sürükleyerek yüklenir. Ardından dönüştürme işlemi tamamlanır. JPG PDF çevirme işlemi için bu gibi internet siteleri sıklıkla tercih edilir.

Ücretsiz bir şekilde hizmet sunan bu siteler sayesinde dönüştürme işlemi kolayca gerçekleştirilebilir. Google Drive ve Dropbox gibi depolama hizmetleri içerisindeki fotoğrafları da dönüştürebilen siteler de mevcuttur.

Görüntü işlemleri konusunda akla gelen ilk uygulamalar arasında Adobe da yer alır. Adobe Acrobat, kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde PDF dönüştürme hizmeti sunar. Dönüştürme işlemi için siteye üye olmadan yalnızca bir dönüştürme işlemi yapılabilmektedir. Ancak, sürekli olarak bu işleme ihtiyaç duyan kişiler, ücretsiz bir şekilde üye olarak daha fazla işlem gerçekleştirebilir.





