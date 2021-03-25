Jülide Sarıeroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Jülide Sarıeroğlu'nun görevi ne?

AK Parti MKYK listesinde yer alan Jülide Sarıeroğlu gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Aslen Adana’lı olan Jülide Sarıeroğlu’nun eğitim hayatı ve yaşı vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Jülide Sarıeroğlu kimdir? İşte, yanıtı!

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

Jülide Sarıeroğlu 7 Haziran 1979 yılında Adana’da doğdu. Sarıeroğlu’nun Baba adı Şadi, anne adı Kadriye’dir. Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Jülide Sarıeroğlu daha sonra kadın hakları alanında çalışmalarda bulunmuştur.

Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler Başlıklı kitabı bulunan Sarıeroğlu’nun ayrıca Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde En İyi İkili Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmaktadır.

Jülide Sarıeroğlu, 2008-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında; İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerini Kapsayan 6.Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu.