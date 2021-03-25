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Jülide Sarıeroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Jülide Sarıeroğlu'nun görevi ne?

25.03.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti 7’nci Olağan Kongresinde açıklanan 75 kişilik MKYK listesinde adı geçen Jülide Sarıeroğlu gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Vatandaşlar arama motorları üzerinden Jülide Sarıeroğlu’nun yaşını ve aslen nereli olduğunu araştırıyor. Peki, Jülide Sarıeroğlu kimdir? İşte, Jülide Sarıeroğlu’nun hayatı…

Jülide Sarıeroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Jülide Sarıeroğlu'nun görevi ne?

AK Parti MKYK listesinde yer alan Jülide Sarıeroğlu gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Aslen Adana’lı olan Jülide Sarıeroğlu’nun eğitim hayatı ve yaşı vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Jülide Sarıeroğlu kimdir? İşte, yanıtı!

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

Jülide Sarıeroğlu 7 Haziran 1979 yılında Adana’da doğdu. Sarıeroğlu’nun Baba adı Şadi, anne adı Kadriye’dir. Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Jülide Sarıeroğlu daha sonra kadın hakları alanında çalışmalarda bulunmuştur.

Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler Başlıklı kitabı bulunan Sarıeroğlu’nun ayrıca Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde En İyi İkili Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmaktadır.

Jülide Sarıeroğlu, 2008-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında; İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerini Kapsayan 6.Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sarıeroğlu daha sonra 2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. Arından, 25. ve 26. Dönem AK Parti Ankara (1. Bölge) Milletvekili olarak seçildi. Sarıeroğlu ayrıca, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu üyeliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Jülide Sarıeroğlu 21 Nisan - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda Kâtip Üye olarak görev yaptı.

17 Haziran 2016 - 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde ve 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi.


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