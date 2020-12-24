Jüpiter-Satürn yakınlaşması Antalya'dan böyle görüntülendi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) Antalya'da 2 bin 500 metre yükseklikteki TUG Bakırlıtepe yerleşkesinde 2020'nin en önemli gök olaylarından biri gözlendi. 21 Aralık gecesi Jüpiter ve Satürn gezegenleri arasındaki mesafe, daha önce milattan önce 1793 yılı ve milattan sonra 1226 yıllarında gerçekleşen konumda yeniden gözlendi.

Jüpiter- Satürn yakınlaşmasının aslında her 20 yılda gerçekleşen bir olay olduğunu belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Doç. Dr. Orkun Özdarcan, 21 Aralık 2020'yi özel kılan duruma neden olarak, birbirlerine çok fazla yaklaşmış olmalarını gösterdi.

‘BU YAKINLIK EN SON 1226'DA OLDU'

Burada çok fazla yakınlıktan kastın; sayı olarak 5 yay dakikası olduğunu belirten Doç. Dr. Orkun Özdarcan, “Normalde her 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn birbirine yaklaşır. Fakat gökyüzünde ancak hiç bu kadar yakın olmazlar. İçinde bulunduğumuz günlerde, 21 Aralık günü bir teleskopun objektifinden beraber görünebilecek kadar birbirine yaklaştılar. Bunun gibi olaylar daha önce 1226 ile 1623 yıllarında gerçekleşti. 1226 yılındaki olayda aralarındaki mesafe 1.3 yay dakikası kadardı. Eğer bu mesafe biraz daha küçük olsa birbirlerini örteceklerdi. Yani Jüpiter, Satürn'ün önünden geçecekti. Bu, şu ana kadar yapılan hesaplara göre son 3 bin yılda gerçekleşmemiş bir olay" dedi.