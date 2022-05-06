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Justin Bieber'a Ferrari şoku! Ferrari, ünlü şarkıcıyı kara listeye aldı

06.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber şu sıralar lüks otomobil markası Ferrari yüzünden ufak çaplı bir şok yaşıyor olabilir. Çünkü İtalyan basınına göre, Ferrari onu kara listeye aldı. Bieber, aktarılanlara bakılırsa otomobil markasından artık bir araç satın alamayacak. Peki neden?

Justin Bieber'a Ferrari şoku! Ferrari, ünlü şarkıcıyı kara listeye aldı

Kanadalı dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, şu sıralar hakkında çıkan bir Ferrari haberi ile gündemde. Habere bakılırsa dünyaca ünlü şarkıcı şu sıralar ufak çaplı bir şok yaşıyor olabilir. Çünkü CarBuzz'ın İtalyan gazetesi il Giornale'den aktardığı haberine göre; Ferrari, Justin Bieber'ı kara listeye aldı.

FERRARİ F458 NEDENİYLE ONA ARAÇ SATMAK İSTEMİYOR!

Kanadalı şarkıcı, aralarında Lamborghini, Rolls-Royce ve Maserati modellerinin de bulunduğu bir araç filosuna sahip. Koleksiyonunda ayrıca iki Ferrari modeli de var. Bunlardan biri 16 yaşındayken satın alınan bir F430 ve diğeri ise 2011'de satın alınan ve ardından açık artırmada satılan bir F458. Bu son model ise şarkıcının Ferrari'nin kara listesine girmesine neden oldu. Peki neden?

Justin Bieber

YAPTIKLARI FERRARİ'Yİ KIZDIRMAYA YETTİ

Habere göre Bieber, İtalyan şirket tarafından saygısızlık olarak görülen bazı davranışlardan dolayı kara listeye girdi. Bunların arasında Ferrari’den izin almadan F458'inin orijinal rengini elektrik mavisi ile değiştirmesi, aracın bazı bölgelerinde modifikasyonlar yapması vardı. Ardından değişiklik üstüne değişiklik yaptığı arabayı müzayedede açık artırmaya çıkarması da her şeyin tuzu biberi oldu. Tüm bunlar Ferrari için kabul edilemez davranışlardı.

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ARTIK FERRARİ SATIN ALAMAYACAK! TIPKI ONLAR GİBİ...

Ferrari, modellerine özen göstermeyen müşterilere karşı çok tavizsiz davranıyor. Şirketin daha önce kara listeye aldığı isimler arasında aktör Nicolas Cage, rapçi 50 Cent ve Kim Kardashian bulunuyor. Şimdi bu isimlerin arasına ünlü şarkıcı Justin Bieber da eklenmiş durumda. Bieber, artık Ferrari'nin herhangi bir modelini satın alamayacak.

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Justin Bieber
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