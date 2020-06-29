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Kâğıthane'de asker eğlencesi için tüneli kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 21:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlencesi devam ediyor. Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kâğıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.

Kâğıthane'de asker eğlencesi için tüneli kapattılar

Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin koronavirüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu.

KAĞITHANE TÜNELİ'Nİ KAPATTILAR

Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor. Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli'ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik yüzünden diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti.

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