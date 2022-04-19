Kaan Kanlıkuyu, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Kaan Kanlıkuyu kimdir? Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAAN KANLIKUYU KİMDİR?

Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Kaan Kanlıkuyu, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu 19 Nisan Salı günü şehit düştü.

PİYADE TEĞMEN KAAN KANLIKUYU NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur."

KAAN KANLIKUYU NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

31 yaşında şehit düştüğü öğrenilen Kaan Kanlıkuyu, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindendir.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Kilit Harekatı’nda, Atkaracalar İlçemizden hemşehrimiz Teğmen Kaan Kanlıkuyu kardeşimizin Şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailemize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Başımız Sağ Olsun."

