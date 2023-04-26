Kabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi! Bağırsaklara büyük zarar veriyor

Kabak ve kabak çekirdeği en çok tüketilen yiyeceklerden. Televizyon izlerken paketli gıdalar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edenlerin mutfağından eksik olmayan kabak çekirdeğinin birçok faydası bulunuyor. Ancak bu faydalarından yararlanmak için kabak çekirdeğinin tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlara göre günde bir avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları faydalarını geçiyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI

Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.

Lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir.

Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek kabızlığa neden olabilir.

Yiyecekleri çiğnemekte veya yutmakta zorluk çekiyorsanız kabak çekirdeğini kabuksuz yemeyi tercih edin.

Sindirimi zordur ve ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıklarında semptomları şiddetlendirebilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI