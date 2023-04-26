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Kabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi! Bağırsaklara büyük zarar veriyor

26.04.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çekirdeği en sevilen atıştırmalıklardan. Özellikle akşamları sıklıkla tüketilen kabak çekirdeklerinin birçok faydası bulunuyor. Ancak kabak çekirdeğinin faydalarının yanı sıra zararlarına da dikkat etmek gerekiyor. Zararlarını görmezden gelmek bağırsaklara ve sindirim sistemine hasar veriyor.

Kabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi! Bağırsaklara büyük zarar veriyor

Kabak ve kabak çekirdeği en çok tüketilen yiyeceklerden. Televizyon izlerken paketli gıdalar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edenlerin mutfağından eksik olmayan kabak çekirdeğinin birçok faydası bulunuyor. Ancak bu faydalarından yararlanmak için kabak çekirdeğinin tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlara göre günde bir avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları faydalarını geçiyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI

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  • Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.
  • Lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir.
  • Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek kabızlığa neden olabilir.
  • Yiyecekleri çiğnemekte veya yutmakta zorluk çekiyorsanız kabak çekirdeğini kabuksuz yemeyi tercih edin.
  • Sindirimi zordur ve ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıklarında semptomları şiddetlendirebilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

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  • Antioksidan bakımından zengindir.
  • Diyabet riskini azaltabilir.
  • Antikanser özellikleri vardır.
  • Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.
  • Uykuyu iyileştirir.
  • Diyet atıştırmalığı için uygundur.
  • Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.
  • Mesane sağlığına faydalıdır.
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