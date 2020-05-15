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Kabe'de koronaya karşı dezenfeksiyon kabini

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 09:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Müslümanların dini mabedi Kabe'de Covid-19 salgını sırasında namaz kılınabilmesi için yeni önlemler aldı.

Kabe'nin içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a girişlere dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi. Sırayla girilen kabinlerde ibadet etmeye gelen kişilerin üzerine dezenfektan sıkılıyor.

Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazları böylelikle devam ederken, ibadet sırasında kişiler arasında bir metrelik sosyal mesafe de korunuyor.

Diğer yandan Kabe, salgının yayılmasından bu yana yurt dışından gelen umrecilere kapalı. Hac içinse koronavirüsle ilgili gelişmeleri takip edeceğini belirten Suudi Arabistan hükümetinden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede resmi verilere göre 14 Mayıs tarihinde 46 binden fazla koronavirüs vakası bulunuyor. Covid-19 nedeniyle 283 kişiyse hayatını kaybetti.

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