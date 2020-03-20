Kabe'de namaz kılmak yasaklandı

Ülkede koranavirüs vaka sayısı 300'e yaklaşmış durumda. Suudi Arabistan Kralı Selman, son yaptığı açıklamada "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden" geçiyoruz" dedi.

Gelecek dönemin ise daha zor olacağını belirtti. Daha önce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi dışındaki camilerde cemmatle namaz kılmak yasaklanmıştı.

Şimdi genişletilerek bu iki yeri de kapsayacak hale getirildi. Sadece namaz kılmak değil, bulunmak dahi yasaklandı.

