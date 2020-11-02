HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabil Üniversitesindeki saldırının bilançosu belli oldu: 19 ölü, 22 yaralı

Kabil Üniversitesindeki saldırının bilançosu belli oldu: 19 ölü, 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 16:29 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırı sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesinde patlama ve silah sesleri duyulması üzerine polis teyakkuza geçmişti.

Kabil Üniversitesindeki saldırının bilançosu belli oldu: 19 ölü, 22 yaralı

Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırı sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesinde patlama ve silah sesleri duyulması üzerine polis teyakkuza geçmişti. Saldırganların 3 kişi olduğu, üniversiteye kuzey kapısından girerek Hukuk Fakültesinde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Polisin 6 saat süren operasyonu 3 saldırganın ölü olarak ele geçirilmesiyle sona erdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Saldırı 3 saldırganın öldürülmesi ile sona erdi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Üniversitenin bugün Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı’na hazırlandığı, etkinliğe Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve İran’ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Aminiyan’ın katılmasının planlandığı belirtilmişti. Saldırının ardından Taliban tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil Üniversitesindeki patlama ile bir ilgimiz yok" ifadeleri kullanılmıştı.

Kabil Üniversitesindeki saldırının bilançosu belli oldu: 19 ölü, 22 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniğiKuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniği
28-29 Ekim'de eczane ve bankalar çalışıyor mu?28-29 Ekim'de eczane ve bankalar çalışıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı
Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı
Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.