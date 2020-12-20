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Kabil’de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

20.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Kabil’de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araç infilak ettirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada en az 8 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen 35 intihar saldırısı ve 507 bombalı saldırıda, 480’den fazla sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Gazni’de Cuma günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 15 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Kabil’de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

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