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Kabin basıncı düşen İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

21.03.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran merkezli Ata Airlines'ın İstanbul-Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kabin basıncı arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kabin basıncı düşen İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İstanbul-Tahran seferini icra eden İran menşeli Ata Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kabin basınç arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, Ata Airlines'in TBZ 6620 sefer sayılı Airbus A320-231 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

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Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İstanbul Havalimanı

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