Kabine değişikliği için AK Parti kulislerinde hangi seçenekler konuşuluyor?

Yeni sisteme göre kabine üyeleri artık milletvekilleri arasından atanmadığı için Erdoğan'ın başkan yardımcılığı sayısını artırarak ya da bazı bakanlıkların bölünmesi formülüyle kimi kişileri kabinede tutmayı tercih edebileceği ifade ediliyor.

Koronavirüs salgını süreci kısıtlamalarından yavaş yavaş normalleşmeye geçilirken kabine revizyonu iddiaları da AK Parti kulislerinde yeniden gündeme geldi. Bunun gündeme gelmesinin en önemli nedenlerinden birisi, yaklaşan TBMM Başkanlığı ve buna bağlı olarak grup yönetimi ile komisyon başkanlıkları için yapılacak seçimler.

İçtüzük gereği bir dönem içinde TBMM Başkanlığı ile Meclis grubu ve komisyonlarda ilki 3 yıl, ikincisi 2 yıl görev yapacak isimleri belirlemek üzere iki kez seçim yapılıyor. Bu nedenle de görev süresi 12 Temmuz'da dolacak olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yerine seçim yapılacak.

Ayrıca AK Parti grubu ve parlamentodaki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek. İşte bu nedenle de revizyonunun zamanlaması, Meclis grubu ve kabineye kimlerin atanabileceğinin de işareti olarak yorumlanıyor.