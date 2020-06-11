HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kabine değişikliği için AK Parti kulislerinde hangi seçenekler konuşuluyor?

Kabine değişikliği için AK Parti kulislerinde hangi seçenekler konuşuluyor?

11.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Geçen yıl yapılan yerel seçimlerin ardından sık sık gündeme gündem olan kabine revizyonu iddiaları, AK Parti kulislerinde de son günlerde güçlü olasılık olarak konuşulmaya başlandı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberine göre Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay içinde ya da Temmuz ayının ilk yarısında yapılacak TBMM Başkanlığı seçiminin ardından, kapsamlı bir kabine değişikliği yapması yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.

Kabine değişikliği için AK Parti kulislerinde hangi seçenekler konuşuluyor?

Yeni sisteme göre kabine üyeleri artık milletvekilleri arasından atanmadığı için Erdoğan'ın başkan yardımcılığı sayısını artırarak ya da bazı bakanlıkların bölünmesi formülüyle kimi kişileri kabinede tutmayı tercih edebileceği ifade ediliyor.

Koronavirüs salgını süreci kısıtlamalarından yavaş yavaş normalleşmeye geçilirken kabine revizyonu iddiaları da AK Parti kulislerinde yeniden gündeme geldi. Bunun gündeme gelmesinin en önemli nedenlerinden birisi, yaklaşan TBMM Başkanlığı ve buna bağlı olarak grup yönetimi ile komisyon başkanlıkları için yapılacak seçimler.

İçtüzük gereği bir dönem içinde TBMM Başkanlığı ile Meclis grubu ve komisyonlarda ilki 3 yıl, ikincisi 2 yıl görev yapacak isimleri belirlemek üzere iki kez seçim yapılıyor. Bu nedenle de görev süresi 12 Temmuz'da dolacak olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yerine seçim yapılacak.

Ayrıca AK Parti grubu ve parlamentodaki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek. İşte bu nedenle de revizyonunun zamanlaması, Meclis grubu ve kabineye kimlerin atanabileceğinin de işareti olarak yorumlanıyor.

HEMEN REVİZYON BEKLENTİSİ

Revizyon konusunda son 1 haftadır yoğun olarak gündeme getirilen iddia, Erdoğan'ın kabine revizyonunu, TBMM Başkanlığı seçiminden önce yapacağı yönünde. Şimdiye kadar, Cahit Turhan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinesine dokunmayan Erdoğan'ın bazı bakanların görev alanlarını değiştirebileceği, kabinede varlık gösteremediği düşünülen isimlerin ise kabine dışında kalabileceği ifade ediliyor.

Hemen bir değişiklik yapılması durumunda ismi uzun süredir, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı için geçen eski başbakan Binali Yıldırım'ın pozisyonunu da önemli ölçüde netleştirmesi bekleniyor. Zira TBMM Başkanlığı seçiminden önce revizyona gidilmesi halinde Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması olasılığı güçlü görülüyor.

ERDOĞAN YARDIMCI SAYISINI ARTIRABİLİR, BAKANLIKLAR BÖLÜNEMBİLİR

AK Parti kulislerinde konuşulan bir başka iddia ise Erdoğan'ın, Temmuz ayının ilk yarısında TBMM Başkanlığı ve Meclis grup yönetiminin belirlenmesinin ardından kabinede değişiklik yapacağı yönünde.

Bu kapsamda Erdoğan'ın, artık milletvekilleri arasından atanmayan bazı bakanları, kabine dışında bırakmak yerine, başkan yardımcılığı sayısının artırılması ya da bazı bakanlıkların bölünmesi formülüyle kabinede tutup, yeni isimlere yer açma tercihinde bulunabileceği konuşuluyor.

Geçen yıl yapılan yerel seçimlerin ardından sık sık gündeme gündem olan kabine revizyonu iddiaları, AKP kulislerinde de son günlerde güçlü olasılık olarak konuşulmaya başlandı.

Erdoğan'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a da bir çalışma yaptırdığı iddiaları kulislere yansıyan bilgilerden. Bu kapsamda başkanlık sistemine geçilmesinden sonra sayıları 25'ten 16'ya düşürülen bazı bakanlıkların yeniden ikiye bölünebileceği ifade ediliyor.

Yeni sisteme geçilmesinden sonra Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirilerek tek çatı altında toplanmıştı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Çalışma Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı başta olmak üzere bazı bakanlıkların ikiye bölünebileceği ve Erdoğan'ın, kabinede tutmak istediği bazı isimleri yeni bakanlıklara kaydırıp dışarıdan yeni atamalar yapabileceği ifade ediliyor.

KABİNEYE TBMM'DEN İSİM KAYDIRILABİLİR Mİ?

Parlamento grubundan, kabineye transfer yapılıp yapılmayacağı da AK Parti kulislerinde en çok konuşulan konulardan. Her ne kadar yeni sistemde kabine üyeleri milletvekilleri arasından atanmasa da, milletvekilliğinden istifa edip kabinede görev almak mümkün.

Bu konuda Binali Yıldırım ismi zaten uzun süredir konuşuluyor. Bu çerçevede ismi gündeme gelen bir başka isim ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

Yeniden aday gösterilmemesi halinde, Şentop'un kabineye alınabileceği yorumu yapılıyor. Bu tarz istisnaların dışında milletvekillerinden kabineye isim kaydırılmayacağı belirtilirken buna gerekçe olarak partinin parlamentodaki kritik sandalye sayısı gösteriliyor.

TBMM'de halen 291 sandalyesi bulunan AK Parti, oylamalarda parlamento salt çoğunluğu olan 301'e, MHP desteği olmadan ulaşamıyor.

AK Parti, kabineye isim vererek, parlamentodaki sandalye sayısını daha da azaltıp ihtisas komisyonlarında çoğunluğunu kaybetmek istemiyor.

Barolardan yasa değişikliği hazırlıklarına tepki: 'Seçim değil geçim derdindeyiz'

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Esenler’de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralıEsenler’de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki

Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki

CHP'li Özgür Özel: Bir milletvekilinin şiddete başvurması utanç verici

'Bizi yenecek biri varsa söz ve aklıyla yenebilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki: Duyarsız kalınmaktadır

Bahçeli'den tepki: Duyarsız kalınmaktadır

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki yumruklu kavgayla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki yumruklu kavgayla ilgili açıklama

Son dakika! Yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yasa teklifi Meclis'e sunuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.