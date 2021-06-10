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Kabine toplantısı iptal mi, neden iptal edildi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

10.06.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 senesinden bu yana devam eden koronavirüs salgını ile ilgili alınan yeni tedbirler konuşulmaya devam ediliyor. Yeni kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanmasının sonrasında vatandaşlar tamamen normalleşme için beklemeye koyuldu. Kabine Toplantısı bugün mü, Kabine Toplantısı ne zaman soruları merak edilirken, kritik toplantının iptal edildiği konuşuluyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı iptal mi, neden iptal edildi? İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı iptal mi, neden iptal edildi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs pandemisi ile ilgili alınan yeni tedbirler konuşulmaya devam ediliyor. 1 Haziran 2021 sonrası yeni kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanmasının ardından vatandaşlar tamamen normalleşme için beklemeyi sürdürüyor. Önemli kararların konuşulacağı Kabine Toplantısı bugün mü, Kabine Toplantısı ne zaman soruları vatandaşların gündeminde yer aldı. Ancak kritik toplantının iptal edilip ertelendiği söyleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı iptal mi edildi, ertelendi mi?

KABİNE TOPLANTISI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Koronavirüs pandemisi ile ilgili alınan tedbirlerin Haziran sonrası gevşetileceği gündeme gelmişti. Türkiye bu nedenle bir sonraki Kabine toplantısını merakla beklemeye koyuldu. Kamuoyunun gündeminde tam açılma kararları yer alırken, gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Önceki gün Kabine toplantısının NATO zirvesi sebebiyle erkene alındığı ve 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşeceği söylenmişti.
Ancak CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısının ertelendiğini duyurdu. Ayrıca mevcut tedbirlerin de Haziran ayı süresince devam edileceği ifade edildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kritik toplantının ne zaman gerçekleşeceği de belli oldu. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında oluşan yoğunluk sebebiyle 21 Haziran 2021 tarihine ertelendi. 21 Haziran'da düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Söz konusu toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin sonrasında vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son gelinen durum ve yerli aşı çalışmaları da konuşulacak. Güvenlik konularının da ele alınması beklenen toplantıda, yurt içerisinde ve sınır ötesinde süren terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi de beklenmekte. Ekonomik gelişmelerin de konuşulacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesince dış politikayla ilgili de bazı değerlendirmeler ve görüş alışverişleri de konuşulacağı tahmin ediliyor.

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