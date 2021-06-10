Kabine toplantısı iptal mi, neden iptal edildi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs pandemisi ile ilgili alınan yeni tedbirler konuşulmaya devam ediliyor. 1 Haziran 2021 sonrası yeni kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanmasının ardından vatandaşlar tamamen normalleşme için beklemeyi sürdürüyor. Önemli kararların konuşulacağı Kabine Toplantısı bugün mü, Kabine Toplantısı ne zaman soruları vatandaşların gündeminde yer aldı. Ancak kritik toplantının iptal edilip ertelendiği söyleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı iptal mi edildi, ertelendi mi?

KABİNE TOPLANTISI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Koronavirüs pandemisi ile ilgili alınan tedbirlerin Haziran sonrası gevşetileceği gündeme gelmişti. Türkiye bu nedenle bir sonraki Kabine toplantısını merakla beklemeye koyuldu. Kamuoyunun gündeminde tam açılma kararları yer alırken, gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Önceki gün Kabine toplantısının NATO zirvesi sebebiyle erkene alındığı ve 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşeceği söylenmişti.

Ancak CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısının ertelendiğini duyurdu. Ayrıca mevcut tedbirlerin de Haziran ayı süresince devam edileceği ifade edildi.