Kabine toplantısı ne zaman? 2022 Kabine toplantısı yarın mı ve saat kaçta olacak?

Bu yılın ilk Kabine toplantısı için bekleyiş sürerken toplantıda nelerin konuşulacağı da merak ediliyor. Son dönemde yükselen koronavirüs vakaları sonrası alınacak kararlar, döviz kurundaki dalgalanmalar bu toplantıda konuşulacak. Ayrıca yine memur ve emekliye yapılacak zamlar da konuşulacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin Kabine toplantısı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 16.00 civarında başlaması bekleniyor. Senenin ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak. Açıklanacak enflasyon rakamları yakından takip edilecek.

Aynı zamanda toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de beklenmekte.

Koronavirüs salgınıyla mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da kabine toplantısında gündeme gelecek başlıklar arasında bulunuyor.



