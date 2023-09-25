HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi...

Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi...

25.09.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı tarihi; emekli zammı, vergisiz telefon ve evlilik kredisi gibi konuları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki son toplantı 5 Eylül'de yapılmıştı. Şimdi gözler yapılması beklenen yeni toplantıya çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi...

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı 26 Eylül 2023 Salı günü öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları ve gençlere vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu düzenlemesinin de karara bağlanması bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Kabine Toplantısı konuları ve detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı yarın 2(6 Eylül 2023 Salı) yapılacak.

26 EYLÜL 2023 KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Kabine Toplantısı'nda, iç ve dış siyasetteki gelişmeleri de ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar, sözleri şaşkına çevirdi!Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar, sözleri şaşkına çevirdi!
İş merkezinde asansör faciası! 4 kat aşağı düştü, 7 kişi yaralandıİş merkezinde asansör faciası! 4 kat aşağı düştü, 7 kişi yaralandı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında flaş karar!İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan kabine toplantısı ne zaman kabine toplantısı saat kaçta

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.