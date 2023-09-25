Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi...

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı 26 Eylül 2023 Salı günü öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları ve gençlere vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu düzenlemesinin de karara bağlanması bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Kabine Toplantısı konuları ve detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı yarın 2(6 Eylül 2023 Salı) yapılacak.

26 EYLÜL 2023 KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Kabine Toplantısı'nda, iç ve dış siyasetteki gelişmeleri de ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

