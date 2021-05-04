Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman sorusunu merak ediyor. Koronavirüs salgınının konuşulacağı toplantıda pek çok önemli karar alınmaya devam ediliyor. Son kritik toplantıda tam kapanma konusuyla ilgili yeni kararlar alınmış ve kamuoyuna açıklanmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nın tarihi sorgulanırken en son alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma kararı ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan 17 günlük tam kapanma ile beraber artan koronavirüs vaka sayılarının da önüne geçilmesi hedeflenmekte.

En son düzenlenen Kabine Toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftanın Kabine Toplantısı'nın tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Vatandaşlar toplantı tarihiyle ilgili yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

İçişleri Bakanlığınca yapılan son düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti. Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te bitecek. 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacağı duyuruldu fakat ilerleyen günlerde sürecin daha da uzayıp uzamayacağı belli olacak.



