Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 24 Nisan 2023 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? İşte son gelişmeler...

Kabine Toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken konuya dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi internette yaptıkalrı araştırmalara hız verdi. 6 Mart'ta gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı sonrası gözler 24 Nisan 2023 Pazartesi gününe çevrildi. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında 15 günde bir yapılmaktadır. Fakat son toplantı 6 Mart'ta yapıldı.

Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saatine ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR

Kabine Toplantısı’nda seçim, asgari ücrete ara zam, yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, Aile ve Gençlik Bankası kurulması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

