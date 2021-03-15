Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar geri mi gelecek?

Yeni kontrollü normalleşme adımları kapsamında iller, risk durumlarına göre 4 farklı renge ayrılmıştı. Buna göre düşük mavi, orta sarı, yüksek turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı olarak işaretlendi. Kabine toplantısının ardından açıklanan harita, iki haftada bir vaka sayılarındaki değişime göre güncellenecek. Yeni kısıtlamalar ise yeni yapılacak kabine toplantısından sonra belli olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Korona virüs ile ilgili kısıtlama kararları ilk süreçte Bilim Kurulu toplantısında görüşülüyor. Daha sonra Bilim Kurulu’nun görüşleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaşılıyor ve Bakan Koca görüşleri değerlendirerek bu değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne iletiyor.

Kafe, restoran gibi işletmelerin günün belli saatlerinde açılması kararının ardından, illerdeki vaka sayılarına göre yeni yapılacak Kabine Toplantısında bazı kararlar alınacak. Bakanlık tarafından açıklanan Türkiye Risk Haritası, iki haftada bir güncellenerek değişen risk durumlarına göre iller, yasaklara tabi tutulacak.

1 Mart’ta yapılan kabine toplantısı sonrası düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları 05.00 – 21.00 saatleri dışında tamamen kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasakların bir süre daha devam etmesi kararı alınmıştı. İki haftada bir Türkiye Risk Haritası vaka sayılarına göre güncellenerek, illerin rengi o an bulunduğu rengin risk derecesine göre yasaklar yeniden düzenlenecek. Bu güncellemeye göre tedbirlerin değişebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapılacak yeni kabine toplantısında hangi kararları açıklayacağı ise merak ediliyor.