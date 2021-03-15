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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar geri mi gelecek?

15.03.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar geri mi gelecek?

Mart ayı başında yapılan son kabine toplantısı sonucunda kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kontrollü normalleşme adımlarını açıklamıştı. Türkiye Risk Haritası’nı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve haritanın iki haftada bir güncelleneceği bilgisini vermişti. Son kabine toplantısının üzerinden bugün itibariyle iki hafta geçti ve gözler yeni kabine toplantısına çevrildi.

Yeni kontrollü normalleşme adımları kapsamında iller, risk durumlarına göre 4 farklı renge ayrılmıştı. Buna göre düşük mavi, orta sarı, yüksek turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı olarak işaretlendi. Kabine toplantısının ardından açıklanan harita, iki haftada bir vaka sayılarındaki değişime göre güncellenecek. Yeni kısıtlamalar ise yeni yapılacak kabine toplantısından sonra belli olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Korona virüs ile ilgili kısıtlama kararları ilk süreçte Bilim Kurulu toplantısında görüşülüyor. Daha sonra Bilim Kurulu’nun görüşleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaşılıyor ve Bakan Koca görüşleri değerlendirerek bu değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne iletiyor.

Kafe, restoran gibi işletmelerin günün belli saatlerinde açılması kararının ardından, illerdeki vaka sayılarına göre yeni yapılacak Kabine Toplantısında bazı kararlar alınacak. Bakanlık tarafından açıklanan Türkiye Risk Haritası, iki haftada bir güncellenerek değişen risk durumlarına göre iller, yasaklara tabi tutulacak.

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1 Mart’ta yapılan kabine toplantısı sonrası düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları 05.00 – 21.00 saatleri dışında tamamen kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasakların bir süre daha devam etmesi kararı alınmıştı. İki haftada bir Türkiye Risk Haritası vaka sayılarına göre güncellenerek, illerin rengi o an bulunduğu rengin risk derecesine göre yasaklar yeniden düzenlenecek. Bu güncellemeye göre tedbirlerin değişebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapılacak yeni kabine toplantısında hangi kararları açıklayacağı ise merak ediliyor.

1 Mart Kabine Toplantısının üzerinden bugün itibariyle iki hafta geçti. Kısıtlamalar ile ilgili atılan adımların sonuçları 10 – 14 sürede ortaya çıkacağı için, yeni kabine toplantısının bu hafta içi düzenleneceği tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISINDA YENİ KARARLAR ALINIR MI?

Kabine toplantısı kararları için şu an için yeniden bir kapanma kararı çıkmayacağı belirtilirken, tedbirler kapsamında vaka ve ölüm sayısı oranlarında büyük artışlar gözlemlenirse kısıtlamaların yeni kabine toplantısında tekrar gözden geçirileceği açıklandı.

GÜNCEL TÜRKİYE RİSK HARİTASI

15 mart

İLLERİN RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.


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Kabine Toplantısı

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