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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Mayıs Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

23.05.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın hangi gün gerçekleşeceği merak konusu oldu. Kabine toplantısı yakın zaman içinde yapılacak. İki haftalık aranın ardından toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündemde yer alan bir çok konu ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Mayıs Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak? İşte merak edilenler...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Mayıs Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın sonrasıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konular arasında açık cezaevi izinleri de yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

2022 MAYIS KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşmekte. Fakat sıcak gündem olması halinde toplantılar her hafta yapılabiliyor. Geçtiğimiz hafta 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen toplantının akabinde yeni Kabine Toplantısının 23 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenmekte.

MASKE YASAĞINDA GÜNCELLEMELER OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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