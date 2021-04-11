Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte toplantıda görüşülecek maddeler

Koronavirüs salgının son günlerde ülkemizde oldukça yükselişe geçmesinin ardından, Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarındaki artıştan dolayı kabine toplantısının sonrasında kısıtlamalar ile ilgili yeni yasakların açıklanacağı da tahminler arasında. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Salgın sürecinde uygulanacak tedbirlerin ele alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için yeniden geri sayım başladı. Son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda 13 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ayın öncesinde vatandaşlar yeniden Beştepe'deki toplantının bekleyişine geçti. Henüz tarih bilinmese de bu kritik toplantı genel olarak 12 Nisan Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, toplantının pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. Kayıpmaz toplantı ile ilgili şunları söyledi;