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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte toplantıda görüşülecek maddeler

11.04.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle vatandaşın gözü Kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs risk haritasının güncellenmesi sebebiyle, iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle de beraber kabine toplantısından Ramazan ayı ile ilgili başka kısıtlamaların da açıklanması bekleniyor. Vaka sayılarının günlük 60 bine yaklaşması ise uzmanları ve vatandaşları korkutuyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte toplantıda görüşülecek maddeler

Koronavirüs salgının son günlerde ülkemizde oldukça yükselişe geçmesinin ardından, Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarındaki artıştan dolayı kabine toplantısının sonrasında kısıtlamalar ile ilgili yeni yasakların açıklanacağı da tahminler arasında. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Salgın sürecinde uygulanacak tedbirlerin ele alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için yeniden geri sayım başladı. Son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda 13 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ayın öncesinde vatandaşlar yeniden Beştepe'deki toplantının bekleyişine geçti. Henüz tarih bilinmese de bu kritik toplantı genel olarak 12 Nisan Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyor.

afşin kayıpmaz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, toplantının pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. Kayıpmaz toplantı ile ilgili şunları söyledi;

kabine toplantısı4

“Normalde Çarşamba günleri yapıyorduk, bu hafta ramazanın gelmesiyle beraber Pazartesi günü.

Ramazan ayında paket servisler geçerli olacak. Toplu iftarlar, toplu yemekler uygulanmayacak. Bunun yanında kademeli-esnek mesai gelebileceğini düşünüyorum.” Dedi.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Masada olan konular arasında; artan vaka oranları, koronavirüs aşısı ve aşılama süreci yer alacak. Yanı sıra Ramazan ayının başlamasıyla tam kapanma olup olmayacağı da gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak.

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bilim kurulu Kabine Toplantısı

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