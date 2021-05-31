Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kabine Toplantısı canlı izlenecek mi?

Tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs tarihinde başlayan Kademeli Normalleşme süreci yarın sona eriyor. Kabine Toplantısı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, bugün gerçekleşecek olan toplantıda kafe, restoran, okullar gibi konular ile ilgili gündemler de konuşulacak. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran sonrası uygulanacak normalleşme takvimi ana gündem konusu olacak. Vatandaşın çıkacak kararları merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın saati net olarak bilinmezken gün içinde düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantının ardından saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor. Toplantıda kafe ve restoran gibi işletmelerin açılıp açılmaması ve sokağa çıkma yasaklarında değişiklik yapılıp yapılmaması gibi pek çok konu konuşulup karara bağlanacak.
Ayrıca kritik toplantının hemen öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden önemli bazı öneriler geldi. 1 Haziran sonrası atılacak adımlar şunlar olarak sıralandı:
Koronavirüs vakalarındaki azalma eğer devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklendiğinden, bu durum direkt şekilde 1 Haziran sonrası yasakları da etkilemiş olacak.
Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı beklemekte olan çiftlere 1 Haziran sonrası müjde verilebilme ihtimali bulunmakta. Düğün yasağı ile ilgili müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre artık faaliyet gösterebilecek.
İlk olarak açık alanlarda düğünlerin yapılması bekleniyor ancak aşılamanın artmasıyla beraber bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerleyeceği tahmin ediliyor.
Vaka sayılarında düşüş sürerse; halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları yeniden hizmet verebilecek.
Ayrıca Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla alakalı olarak edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinde sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe olması koşuluyla insanlar artık maskesiz oturabilecek veya dolaşabilecek.