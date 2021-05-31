Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kabine Toplantısı canlı izlenecek mi?

Tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs tarihinde başlayan Kademeli Normalleşme süreci yarın sona eriyor. Kabine Toplantısı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, bugün gerçekleşecek olan toplantıda kafe, restoran, okullar gibi konular ile ilgili gündemler de konuşulacak. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran sonrası uygulanacak normalleşme takvimi ana gündem konusu olacak. Vatandaşın çıkacak kararları merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın saati net olarak bilinmezken gün içinde düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantının ardından saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor. Toplantıda kafe ve restoran gibi işletmelerin açılıp açılmaması ve sokağa çıkma yasaklarında değişiklik yapılıp yapılmaması gibi pek çok konu konuşulup karara bağlanacak.

Ayrıca kritik toplantının hemen öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden önemli bazı öneriler geldi. 1 Haziran sonrası atılacak adımlar şunlar olarak sıralandı: