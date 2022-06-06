KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi saat kaçta açıklayacak?

Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklama sebebiyle merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda hazırlık yürüttüklerini ve çalışmayı tamamladıklarını ifade edip Kabine Toplantısı sonrası detayları açıklayacağını belirtmişti. Peki Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? Biz de sizler için 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağına ve 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıya dair ayrıntılara haberimizde yer verdik.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kabine toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Toplantı şu an devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulunduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

İşte Kabine Toplantısında ele alınacak konular:

3600 EK GÖSTERGE

Kabine toplantısında 3600 ek göstergeyle ilgili son kararın verilmesi bekleniyor. Ekonomi ağırlıklı bir gündemin olacağı toplantıda masaya gelecek konulardan biri de fahiş fiyat artışları. Enflasyonu düşürmek için izlenen yol haritasının değerlendirilmesi yapılacak.

KİRA ARTIŞLARI

Kira fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalarda gelinen son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak. Bilindiği üzere 3 bakanlık, uzun süredir kira fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili çalışma yürütüyordu.

ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde verdiği müjde sinyalleri, asgari ücrete zam iddialarını oldukça güçlendirdi. Asgari ücrete zam yapılması durumda nasıl bir tablonun oluşacağı ve ne kadar zam yapılabileceği de kabine toplantısında masaya gelecek.

SURİYE’YE OPERASYON

Kabinenin en önemli konu başlıklarından biri de Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlatılacak askeri harekat. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık geri sayıma geçtiği harekat öncesi, değerlendirmeler bu toplantıda yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, kabine toplantısında askeri harekatla ilgili son hazırlıklara dair bilgiler vereceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGEYİ SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '3600 ek gösterge' ile ilgili dün yaptığı açıklama:

"Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün toplantı sonrasında açıklamalarda bulunacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili bir süre önce sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtmişti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki müjdeyi peş peşe duyurarak, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin ise Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin başladığını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Küresel güvenlik ve ekonomi krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karışında paniğe kapılmıyoruz. Hedeflerimize daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz. Bu arada 85 milyon vatandaşımızın her biri için konjönktürün getirdiği sıkıntıları karşılamak için geri adımda durmuyoruz. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek zamlar, destek ve sübvansiyon gibi paketler, bu yaklaşımımızın karşılığıdır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlar üzerindeki yükü azaltmasını sürdüreceğiz. Geçmişte ülkemizi vesayet güçleri, darbecilerle istedikleri gibi yönlendirenler, kendi içlerindeki çürümeye bakmadan hala ülkemizi yönlendirmeyi düşünüyor. Bu konuda sergilenen tavırlar, karşımızdakilerin hak, özgürlük ve ekonominin karşısındaki hususlarından değil çıkarlarının endişelerinden kaynaklanıyor."

