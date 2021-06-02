Kabızlık çeken bebeklere rahatlatıcı masaj önerisi: Bu hareketleri 6 kez tekrarlarsanız...

Kabız olan bebeği rahatlatmak için, gaz probleminde uygulanan hareketlerin benzerleri uygulanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, kabızlık bağırsak hareketinde yaratacağı acı hissinden dolayı, çok daha hafif dokunuşlar olmalıdır.

En çok uygulanacak hareket karın bölgesinde 6 kere A harfi çizmektir. Ardından sağdan sola doğru elleri kaydırmak gerekir. Bu hareketleri yaparken çok dikkatli ve hassas olunmalıdır. Yatay hareketlerden sonra bebeğin karın bölgesine hafif baskılar uygulanır. Bu baskılar parmakların ucuyla verilir.

Kabızlık sorununda yapılacak diğer hareket, bebeğin sağ ve sol boşluk bölgelerinden aşağı doğru hafifçe çekme hareketiyle uyarılmasıdır.

