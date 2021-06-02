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  4. Kabızlık çeken bebeklere rahatlatıcı masaj önerisi: Bu hareketleri 6 kez tekrarlarsanız...

Kabızlık çeken bebeklere rahatlatıcı masaj önerisi: Bu hareketleri 6 kez tekrarlarsanız...

Betül Songur Betül Songur
02.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasların zayıf olması ve bağırsak hareketlerinin yavaş olması bebeklerde kabızlık sorununa neden oluyor. Ancak gaz sancısı ve dışkılamada zorluk çeken her bebekte kabızlık sorunu yaşamıyor. Bu nedenle bebeğin kabızlık yaşadığından emin olup ona göre hareket etmek gerekiyor. Peki kabız olan bebekleri rahatlatmak için ne yapmak gerekiyor? Bu noktada bebeğe kabızlık için masaj yapmak rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Kabızlık için masaj yaparken dikkat edilmesi gerekense bebeğin tepkileri.

Kabız olan bebeği rahatlatmak için, gaz probleminde uygulanan hareketlerin benzerleri uygulanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, kabızlık bağırsak hareketinde yaratacağı acı hissinden dolayı, çok daha hafif dokunuşlar olmalıdır.

En çok uygulanacak hareket karın bölgesinde 6 kere A harfi çizmektir. Ardından sağdan sola doğru elleri kaydırmak gerekir. Bu hareketleri yaparken çok dikkatli ve hassas olunmalıdır. Yatay hareketlerden sonra bebeğin karın bölgesine hafif baskılar uygulanır. Bu baskılar parmakların ucuyla verilir.

Kabızlık sorununda yapılacak diğer hareket, bebeğin sağ ve sol boşluk bölgelerinden aşağı doğru hafifçe çekme hareketiyle uyarılmasıdır.

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