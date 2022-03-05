Kabızlıktan kurtaran, bağırsakları anında temizleyen karışım!

Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz.

BAĞIRSAK TEMİZLEYEN KARIŞIM TARİFİ

MALZEMELER

1/2 su bardağı doğal elma suyu (Bağırsakları temizlemede ve kan şekerini dengelemede yardımcı olduğu için)

1/2 su bardağı ılık içme suyu (Diğer malzemelerin mideye zarar vermesinin önüne geçmek ve toksinlerin daha hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasına yardım edip bağırsakları rahatlatmak için)

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu (İçindeki C vitamini güçlü antioksidan özelliği gösterir)

1 yemek kaşığı taze zencefil suyu (Toksinlerin vücuttan atılmasını, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını ve şişkinliğin azalmasını sağladığı için)

1/2 çay kaşığı deniz tuzu (Zararlı maddelerin vücuttan çok daha rahat atılmasına yardımcı olduğu için)

NASIL YAPILIR?

Dilediğiniz renkte taze ve olabildiğince doğal bir elma ve küçük bir miktar taze zencefilin suyunu sıkın. (Bunun için kullanabileceğiniz en ideal araç katı meyve sıkacağı olacaktır.) Ardından bir limonu taze taze sıkarak 2 yemek kaşığı limon suyu çıkarın. Malzemelerinizi ölçüp hazırladıktan sonra hepsini temiz bir bardağın içinde güzelce karıştırın ve işte bu kadar!

BU KARIŞIMI TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bağırsakları temizleyen ve kabızlıktan kurtaran bu karışım, vücudunuzda bir detoks etkisi yaratacağından 2 günden fazla tüketmemeli, 2 gün boyunca uyguluyorsanız 2 gün boyunca da ara vermelisiniz. Gün içinde nasıl kullanacağınıza gelirsek, sabahları aç karnına, ağız temizliğinizi yaptıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Ardından öğle yemeği sırasında ve/veya sonrasında bir süre ara vererek 2 bardak daha içmelisiniz, ara öğün olarak akşamüstü yeniden 1 bardak içebileceğiniz bu karışımı akşam saat 18.00-19.00 gibi son kez içerek günü tamamlamalısınız. (Posta)



