Kablo hırsızlığı şüphelisini elleri ve yüzündeki yanıklar ele verdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, girdiği elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken meydana gelen patlamada elleri ve yüzünde yanık oluşan M.Ş., tedavi için gittiği hastanede polis tarafından yakalandı.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki Eski Mezarlık'ta bulunan elektrik trafosunun kilitli kapısını kırıp içeriye giren bir kişi, trafo kabinindeki yüksek gerilim hattı kablosunu kesmek isterken patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilçenin bir bölümünde elektrikler kesilirken, olay yerine giden arıza ekipleri demir testere ve yüksek gerilim eldiveni buldu. Polis ekipleri de trafoda detaylı incelemede bulundu. Elektrik arıza ekipleri, trafoda meydana gelen patlamada, olayı gerçekleştirmek isteyen kişinin yaralanmış olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri ilçedeki tüm hastaneleri arayarak elleri ve yüzünde yanıklar olan kişinin hastanelere başvurup vurmadığını araştırmaya başladı.

Bir süre sonra 112 Acil ekipleri, ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşan M.Ş. isimli kişiyi Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirdi. M.Ş.'nin 112 Acil ekiplerine yaktığı ateşe düştüğünü ve bu yüzden elleri ve yüzünde yanıklar meydana geldiğini söylediği belirtildi.

Polisin yaptığı incelemede ise trafoya kablo hırsızlığı yapmak için giren ve patlamada yaralanan kişinin hastaneye getirilen M.Ş. olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan M.Ş., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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