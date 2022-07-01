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Kabotaj Bayramı nedir? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor? İşte anlamı ve önemi!

01.07.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabotaj Bayramı'nın anlamı ve neden kutlandığı merak ediliyor. Bugün 96. yıl dönümü kutlanan Kabotaj Bayramı kıyı kesimindeki illerimiz başta olmak üzere tüm yurtta kutlanıyor. Peki Kabotaj Bayramı nedir? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor? İşte anlamı ve önemi!

Kabotaj Bayramı nedir? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor? İşte anlamı ve önemi!

Kabotaj Bayramı bugün 96. yıldönünüyle kutlanıyor. Vatandaşlar Kabotaj Bayramı ile ilgili olarak "Kabotaj Bayramı nedir?", "Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor?" sorularını merak ediyor. Peki Kabotaj Bayramı nedir?

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her sene 1 Temmuz tarihinde kutlanan milli bayramlardan biridir.

Kabotaj kelimesinin anlamı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme, ayrıca tüm liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına verilen isimdir.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

Bazı düzenlemeler gerçekleştikten sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi.

Söz konusu yasa 1926 senesinde 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu önemli tarih ise 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı adıyla kutlanılmaya başlandı. Daha sonra bu kabotaj kelimesinin yanına denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı haline geldi. 2007 yılından bu yana Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu bayramda resmi tatil ise yoktur.

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