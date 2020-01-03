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  4. Kaç aylık hamile olduğunuzu merak ediyor musunuz? Gebelikte hesaplama nasıl yapılır?

Kaç aylık hamile olduğunuzu merak ediyor musunuz? Gebelikte hesaplama nasıl yapılır?

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HAMİLELİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ailenize minik bir üye daha katılacağını öğrendiniz. Bu andan sonra ilk olarak ne yapacağınızı biz size söyleyelim; gebelik hesaplama. Bebek dünyaya getirme heyecanı yaşayan anne babaların akıllarına getirdikleri ilk soru, bebeklerinin ne zaman doğacağıdır. Bebeğin doğum tarihini hesaplamaya hamilelik haftası hesaplama denir. Bu konuda birçok farklı yol izlenir ama çoğu kez hamilelik haftası yanlış hesaplanır. Peki gebelikte hesaplama nasıl yapılır?

Kaç aylık hamile olduğunuzu merak ediyor musunuz? Gebelikte hesaplama nasıl yapılır?

Bir kadın hamile olduğunu öğrendiği ilk andan itibaren gebelik hesaplama yapar. Hatta ilk haftalarda bunu parmaklarınızla bile saymanız mümkün, tabii heyecandan parmaklarınız birbirine dolanmazsa. Günümüzde gebelik hesaplama ultrason ile kolaylıkla yapılır. Gebelik oluşumu yaklaşık olarak son adet tarihinden on beş gün sonrasında oluşur. Ancak gebelik hesaplama bu genel bilgiye göre değil, son adet tarihine göre yapılır. Gebelik hesaplama ile bebeğin kaçıncı haftada olduğu öğrenilir. Gebelik hesaplama ile öğrenilen gebelik haftasına göre bebeğin gelişimi takip edilir. Bebeklerin gelişimi ile ilgili veriler haftalara bölünerek belirlenmiştir. Gebelik hesaplama bu haftalar doğrultusunda bebeğin izlemini kolaylaştırır. Nadiren gebelik hesaplama yapılırken bir iki hafta sapma görülebilir. Gebelik hesaplama sırasında oluşan bu sapmanın kendine göre farklı nedenleri olabilir.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Gebelik hesaplamasında doğum için son adet tarihinin ilk günü esas alınır. Adet günününe göre gebelik hesaplama negele yöntemiyle yapılır. Bu yöntemde hesaplama şu şekildedir. Son adet tarihinin ilk gününe 7 gün eklenir ve üç ay geriye doğru sayılır. Örneğin son adet tarihi 10 Ocak olan bir kadının hesaplamasını yapalım. Önce yedi gün ekliyoruz. Yani geriye doğru hesaplama yapacağımız tarih 17 Ocak olacak. Ardından saymaya başlıyoruz. Bebek ortalama ekim ayı sonu gibi doğacaktır. Gebelik haftası hesaplama aynı zamanda bebeğin gelişimini takip etmek için de önemlidir. Anne adayının son adet tarihini net olarak bilmemesi, tüp bebek ile gebe kalmış olma, annenin düzensiz adet görmesi hesaplama yaparken sapmalara neden olabilir. Bu sapmalar beklenen doğum tarihinin de değişmesine neden olur. Ayrıca adet düzensizliği gibi bir durum söz konusuysa bunun doktor tarafından bilinmesi bebek takibi için önemlidir.

AYLARA GÖRE GEBELİK

Hamile kadınlar doktorlarından gebelik haftasını öğrenmesine rağmen ay ay gebelik hesaplama sistemini tercih ederler. Doktorlar ise gebeliği aylara değil önce haftalara sonra da üçe böldükleri ve trimester olarak adlandırdıkları zaman dilimlerine göre yaparlar. Gebelikte trimester üç bölümdür. Birinci tirimester ilk 13 haftayı, ikinci tirimester 14-26. haftalar arasını, üçüncü trimester 27. haftadan doğuma kadar geçen süreyi kapsar. Her tirimesterde bebeğin gelişimi diğerine göre farklıdır. Bu farklılıklar haftalara göre bile değişiklik gösterir.

GEBELİK TAKVİMİ

gebelik hesaplama 1

Aşağıda bulunan gebelik hesaplama cetveli sayesinde bebeğinizin hangi haftada kaçıncı ayın içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Halk arasında gebelik ay ay olarak tanımlansa da, doktorlar hafta hafta gebelik takibi yaparlar. Ancak gebelikten bahsederken, gebelik haftasını söylemek pek anlaşılır olmaz. Bu nedenle tıbbi bir durum olmadığı sürece gebelik ayını kullanmak daha yaygındır. Gebelik başlangıcından sonra 38-42. haftalar arasında doğum gerçekleşir. Bu süre normal durumlar için geçerlidir. Bunun daha öncesinde de doğumun yaşandığı haller vardır.

gebelik hesaplama 2

Gebelik haftası hesaplamak için kullanılan yöntemlerden biri de otomatik hesaplayıcılardır. Anne adayları bunları kullanarak kaç aylık hamileyim otomatik hesapla yapabilirler.

Gebelik testinde pozitif sonuç aldıktan çok kısa bir süre sonra eviniz daha gürültülü, daha dağınık ama daha eğlenceli bir yer haline gelecek. Gün saydığınızı biliyoruz. Gebelik hesaplama ile bebeğinizin kaçıncı haftada olduğunu öğrendiniz. Hatta gebelik hesaplama yaparak bebeğinizin ne zaman doğacağı hakkında bir bilginiz bile oldu. Hazırlıklara başladınız. Eğer meraklıysanız gebelik hesaplama size bebeğinizin burcunu bile söyler. Gebelik hesaplama ile bebeğinizin cinsiyetini ne zaman öğrenebileceğinizi bilirsiniz. Hangi haftada hangi boyda olduğunu takip edebilirsiniz. Bebeğinizin haftasını gebelik hesaplama yapıp öğrendikten sonra anne olarak geçireceğiniz fiziksel ve psikolojik değişimler hakkında araştırma yapma şansınız olur. Bebekler anne karnında geçirdikleri her anı gelişmek ve büyümek için kullanır. Gebelik hesaplama sonucu öğrendiğiniz haftaya göre bebeğinizin o haftadaki gelişimi üzerine bilgilere ulaşabilirsiniz. Gebelik hesaplama size hayatınıza katılan minik ile ilgili bütün ipuçlarını verir. Aynı zamanda gebelik hesaplama bebeğinizle ilgili hazırlık tarihine dair ipuçlarını da size doğru uzatır.

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