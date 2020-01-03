Kaç aylık hamile olduğunuzu merak ediyor musunuz? Gebelikte hesaplama nasıl yapılır?

Bir kadın hamile olduğunu öğrendiği ilk andan itibaren gebelik hesaplama yapar. Hatta ilk haftalarda bunu parmaklarınızla bile saymanız mümkün, tabii heyecandan parmaklarınız birbirine dolanmazsa. Günümüzde gebelik hesaplama ultrason ile kolaylıkla yapılır. Gebelik oluşumu yaklaşık olarak son adet tarihinden on beş gün sonrasında oluşur. Ancak gebelik hesaplama bu genel bilgiye göre değil, son adet tarihine göre yapılır. Gebelik hesaplama ile bebeğin kaçıncı haftada olduğu öğrenilir. Gebelik hesaplama ile öğrenilen gebelik haftasına göre bebeğin gelişimi takip edilir. Bebeklerin gelişimi ile ilgili veriler haftalara bölünerek belirlenmiştir. Gebelik hesaplama bu haftalar doğrultusunda bebeğin izlemini kolaylaştırır. Nadiren gebelik hesaplama yapılırken bir iki hafta sapma görülebilir. Gebelik hesaplama sırasında oluşan bu sapmanın kendine göre farklı nedenleri olabilir.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Gebelik hesaplamasında doğum için son adet tarihinin ilk günü esas alınır. Adet günününe göre gebelik hesaplama negele yöntemiyle yapılır. Bu yöntemde hesaplama şu şekildedir. Son adet tarihinin ilk gününe 7 gün eklenir ve üç ay geriye doğru sayılır. Örneğin son adet tarihi 10 Ocak olan bir kadının hesaplamasını yapalım. Önce yedi gün ekliyoruz. Yani geriye doğru hesaplama yapacağımız tarih 17 Ocak olacak. Ardından saymaya başlıyoruz. Bebek ortalama ekim ayı sonu gibi doğacaktır. Gebelik haftası hesaplama aynı zamanda bebeğin gelişimini takip etmek için de önemlidir. Anne adayının son adet tarihini net olarak bilmemesi, tüp bebek ile gebe kalmış olma, annenin düzensiz adet görmesi hesaplama yaparken sapmalara neden olabilir. Bu sapmalar beklenen doğum tarihinin de değişmesine neden olur. Ayrıca adet düzensizliği gibi bir durum söz konusuysa bunun doktor tarafından bilinmesi bebek takibi için önemlidir.