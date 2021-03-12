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Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı

12.03.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı

Zonguldak’ta sahte alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı.

Zonguldak’ta sahte alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı. Şahsın evinden 30 litre kaçak alkol ve 2 adet fermantasyon kovası ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; T.K. (56) isimli şahsın kaçak alkol imal ve ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekipler T.K. (56) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 30 litre kaçak alkol ve 2 adet fermantasyon kovası ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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