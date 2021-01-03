Kaçak avcılığa jandarma fırsat vermedi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak üzerinde elektrikle kaçak balık avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratta Yeşilırmak üzerinde elektrikle kaçak balık avcılığının yaptığının bilgisinin alınmasını müteakip iki tim ile Yeşilırmak Nehri kenarı her iki taraftan tutuldu. Bot ile kaçak avcılık ihbarına konu olan şahısın ırmaktan dışarıya çıkmaması üzerine Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü’nden bot temin edildi. Olayla ilgili M.Ü. (40) isimli şahıs bot ile birlikte yakalandı. Jandarma ekiplerinin bot içerisinde herhangi bir suç aleti tespit edemezken, ırmak içerinde bulunan adalar kontrol edilerek elektrikle kaçak balık avcılığında kullanılan; 1 adet zodyak cinsi bot, 1 adet hıdeo marka motor, 2 adet kürek, 2 adet balık ağı, 1 adet balık toru, 1 adet 3 metre uzunluğunda ucunda elektrik kablosu bulunan çubuk, 1 adet akü, 1 adet invektör cihazı, 1 adet aydınlatma cihazı, 1 adet sandık, 1 adet ölü balık, 1 litre benzin, 1 adet tulum, 1 adet bot şişirmek için kullanılan pompa ve balık avlamada kullanılan muhtelif eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyalar cezai işlem uygulamak üzere tutulan tutanak ile birlikte Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca M.Ü.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

