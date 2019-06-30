HABER

Kaçak çalıştırılan kadınlar gizli bölmede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 05:20 | Son Güncelleme

Ankara'da 300 polisin katılımıyla halkın yoğun olduğu bölgeler ve eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Uygulama sırasında kontrol edilen eğlence mekanlarından birinde kaçak çalıştırıldıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın soyunma dolabı görüntüsü verilmiş gizli bölmede yakalandı

Ankara'da 300 polisin katılımıyla halkın yoğun olduğu bölgeler ve eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulama sırasında kontrol edilen bir eğlence mekanında kaçak çalıştırıldıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın soyunma dolabı görüntüsü verilmiş gizli bölmede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, kimlik bilgileri sorgulanan 8 bin kişiden çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalanırken, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca denetlemelerde 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Uygulamada sorgulanan 1960 araçtan 86'sına cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin yanı sıra Gıda Tarım İl Müdürlüğü, maliye ve belediye ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada denetlenen 40 iş yerinden 32'sine toplam 60 bin lira para cezası uygulandı.

- Kaçak çalıştırılan kadınlar gizli bölmede yakalandı

Uygulama sırasında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince denetlenen bir eğlence merkezinin soyunma odasında bulunan elbise dolabı süsü verilmiş gizli bölme polisi dahi şaşırttı.

Burada yapılan aramada, eğlence merkezinde kaçak çalıştırıldıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için emniyete götürülürken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
GÜNCELLEME - Kilis'te tekstil atölyesindeki yangınGÜNCELLEME - Kilis'te tekstil atölyesindeki yangın
'Balta' çetesine şok baskın! İş üzerindeyken yakalandılar!'Balta' çetesine şok baskın! İş üzerindeyken yakalandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara asayiş uygulaması Çankaya eğlence mekanı Kaçak çalıştırılan kadın

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Balta' çetesine şok baskın! Araçları parçalarken yakalandılar: Çok sayıda gözaltı var

'Balta' çetesine şok baskın! İş üzerindeyken yakalandılar!

Suriyelilere ait tekstil atölyesi alev alev yandı

Suriyelilere ait tekstil atölyesi alev alev yandı

Kavşağa giren düğün konvoyunun arasına tır daldı: Ölü ve yaralılar var!

Kavşağa giren düğün konvoyunun arasına tır daldı: Ölü ve yaralılar var!

Camiden anons yapılmaya başlandı! Muğla'da korku dolu gece!

Camiden anons yapılmaya başlandı!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Pist alanından çıkıp uçuruma yuvarlandılar!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti! Jandarma ağır yaralı halde buldu

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.