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Kaçak Can Dündar’ın mallarına el konulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul 14.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılmış ve ceza Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada mahkeme, savcılığın talebi üzerine 2016 yılından bu yana yurt dışında olan ve 2018’de hakkında kırmızı bülten çıkarılan Dündar’ın kaçak sayılma sürecini başlatmıştı. Mahkeme heyeti, kararında Dündar’da gazete ilanı yoluyla çağrıda bulunulmasına ve ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün için içinde mahkemeye gitmemesi halinde kaçak sayılarak tüm mallarına el koyulmasına karar vermişti.
Dündar hakkında verilen karar doğrultusunda, 15 gün süre dolmasına karşın mahkemeye gitmemesi nedeniyle duruşma görüldü. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Dündar’ın kaçak sayılmasına ve mal varlığına el koyulmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar’ın herhangi bir adliyeye veya kolluk kuvvetine teslim olmaması nedeniyle kaçak sayılmasına karar verdi. Heyet, Dündar’a ait olan Ankara Çankaya’daki 5 ve 2 numaralı bağımsız bölümlere, Muğla Bodrum’daki 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza, İstanbul Üsküdar’daki 20 ve 25 parsellerde kayıtlı taşınmazlara el konulmasına hükmetti.
El konulmasına karar verilen taşınmazların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmeden mahkeme, banka hesaplarının tespiti için ve tespit edilmesi halinde el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara müzekkere yazılmasına karar verdi.
Öte yandan, 2016 yılından bu yana yurt dışında bulunan Can Dündar’ın hakkında 10 Nisan 2018’de gıyabi tutuklama kararı verilmiş ve 17 Nisan 2018’de hakkında kırmızı bülten çıkarılarak Dündar’ın iadesi Almanya adli makamlarından istenmişti.

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