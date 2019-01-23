Kaçak doğal gaz kullanımı pahalıya mal oldu

ANKARA(AA) - BİLAL ACAR - Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın eski yöneticisi hakkında, merkezi ısıtma ve aydınlatma sistemi için iki yıl boyunca topladığı aidatları ödemek yerine zimmetine geçirdiği ve kaçak doğal gaz hattı bağlattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İddiaya göre, Burç Mahallesi'nde 26 daireden oluşan bir binanın eski yöneticisi S.G'ye, merkezi ısıtma ve aydınlatma sistemi faturalarının ödenmesi için aidat toplama yetkisi verildi. İki yıl boyunca bina sakinlerinden toplanan doğal gaz fatura bedeli olan yaklaşık 60 bin lira, ilgili kuruma ödenmedi. Bunun üzerine doğal gaz dağıtım şirketi apartmanın sayacını söktü.

S.G'nin, apartman sakinlerinin bu durumu fark etmemesi için binaya "plastik hortum" ile kaçak doğal gaz hattı bağladığı ve binanın aylarca bu şekilde ısınmasını sağladığı ileri sürüldü.

Bir süre sonra dağıtım şirketince yapılan incelemede, kaçak doğal gaz kullanıldığı tespit edilen apartmana 216 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca, eski yöneticinin, apartman koridorları ve dış çevresinin aydınlatma sistemini Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin kullanmadığı dairesinin elektrik saatine bağladığı, merkezi aydınlatma için topladığı aidatı ise zimmetine geçirdiği iddia edilirken, bina sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.