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Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

06.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimine çıkan ekipler, kendilerine tepki gösteren mahallelinin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Olayda 3 görevli yaralanırken, jandarma, havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı.

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Olay, Harran’a bağlı Abancurda ile Şeben mahalleleri arasında meydana geldi. Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi.

Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu. Olayda 3 DEDAŞ görevlisi, hafif yaralandı.

JANDARMA EKİPLERİ HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipler ise havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. DEDAŞ ekipleri, araçlarıyla mahalleden jandarma eşliğinde çıktı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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