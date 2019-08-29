Kaçak göçmenleri, organizatör sandıkları belediye çalışanı yakalattı

MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, 52 kaçak göçmen, yanlarında otomobiliyle duran belediye çalışanını kendilerini almaya gelen organizatör zannederek sıraya girince jandarma tarafından yakalandı. Belediye çalışanı C.B.’nin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma kaçak göçmenleri kimlik tespiti için karakola götürdü.

Milas Belediyesi'nde çalışan C.B., bugün saat 03.00 sıralarında otomobili ile Muğla'nın Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi Geren Mevkii'ndeki ormanlık alandan geçerken, yol kenarındaki kalabalığı görünce durdu. Bu sırada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen, C.B.'yi kendilerini almaya gelen göçmen kaçakçılığı organizatörü zannedip, aracının yanında tek sıra oldu. Bunun üzerine şaşıran C.B., otomobiliyle olay yerinden uzaklaşıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, C.B.'nin uzaklaşmasının ardından bir bölümünün ormanlık alana dağıldığı belirlenen kaçak göçmenlerden 52'sini yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Aynı bölgede geçen hafta 18 Suriyeli kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından bir kamyonetin kasasında yakalanmıştı.

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