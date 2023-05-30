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  4. Kaçak kafeyi yıkmak için gitmişlerdi, İBB ekipleri saldırıya uğradı! Yüzünden yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Kaçak kafeyi yıkmak için gitmişlerdi, İBB ekipleri saldırıya uğradı! Yüzünden yaralanıp hastaneye kaldırıldı

30.05.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Salacak sahilindeki bir kaçak işletmeyi yıkmak için İBB ekipleri bölgeye gitti. Ekiplerin mekan sahiplerinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradığı öne sürülürken İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Kaçak kafeyi yıkmak için gitmişlerdi, İBB ekipleri saldırıya uğradı! Yüzünden yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Üsküdar Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemek için aylardır mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti.

İŞLETME SAHİBİNİN TALEBİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İBB Encümeninin yıkım kararı ve mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için harekete geçen İBB ekipleri saldırıya uğradı.

Üsküdar

3 İBB PERSONELİ DARP EDİLDİ

İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlerini yerine getirirken mekan sahiplerinin önce sözlü, sonra da fiziki saldırısına uğradı. 3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralandı.

ramazan Gülten (1)

Saldırıda yüzünden yaralanan Gülten, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gülten, hastaneye kaldırılırken İBB, saldırıyla ilgili hukuki girişim başlattı.

ramazan Gülten (2)

Yıkımın devam etmesi için ilçe kaymakamlığıyla görüşmeler sürüyor.

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