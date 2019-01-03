HABER

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:20 | Son Güncelleme

Elazığ'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarmanın "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz" sorusuna şahıslar, “Kazı yapıyoruz” diye cevap verdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Gürpınar Mahallesi’nin yüksek bir noktasında kaçak kazı yapıldığı tespit etti. Takibe alınan bölgede aralarında kepçe ve traktör sürücülerinin de olduğu 10 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından "kolay gelsin" denilerek suçüstü yakalanan şahıslar, "Ne yapıyorsunuz" sorusuna ise, “Kazı yapıyoruz” diye cevap verdi.

1

Olay yerinde 2'şer adet kürek, balyoz, kazma, murç ve 1'er adet levye ile yedek kazma sapı ele geçirildi. Şüpheliler, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

2

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi.

(İHA)

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izlediABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi
Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladıTrakya'da 'kar' etkili olmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaçak kazı Suçüstü gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.