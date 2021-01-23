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Kaçak keklik avında yakalanan 6 şahsa ceza yağdı

23.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Kaçak keklik avında yakalanan 6 şahsa ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, av sezonu sona ermesine rağmen usulsüz olarak keklik avı yapan 6 şahsa, yaklaşık 16 bin TL idari para cezası kesildi.Afşin’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve fahri av müfettişlerinin katıldığı av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 6 şahsın usulsüz olarak keklik avladığı tespit edildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, av sezonu sona ermesine rağmen usulsüz olarak keklik avı yapan 6 şahsa, yaklaşık 16 bin TL idari para cezası kesildi.
Afşin’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve fahri av müfettişlerinin katıldığı av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 6 şahsın usulsüz olarak keklik avladığı tespit edildi. Ekipler, yasadışı avda kullanılan 3 adet tüfeğe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu. Şahıslara, 12 bin TL’si 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan idari para cezası, 4 bin TL’si de tazminat cezası olmak üzere yaklaşık 16 bin TL para cezası kesildi.
Av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

Kaçak keklik avında yakalanan 6 şahsa ceza yağdı

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