Kaçak keklik avında yakalanan 6 şahsa ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, av sezonu sona ermesine rağmen usulsüz olarak keklik avı yapan 6 şahsa, yaklaşık 16 bin TL idari para cezası kesildi.

Afşin’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve fahri av müfettişlerinin katıldığı av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 6 şahsın usulsüz olarak keklik avladığı tespit edildi. Ekipler, yasadışı avda kullanılan 3 adet tüfeğe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu. Şahıslara, 12 bin TL’si 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan idari para cezası, 4 bin TL’si de tazminat cezası olmak üzere yaklaşık 16 bin TL para cezası kesildi.

Av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.



