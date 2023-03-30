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  4. 'Kaçırıldım' ihbarında bulundu, yapmadığı kalmadı! İlginç anlar kamerada

'Kaçırıldım' ihbarında bulundu, yapmadığı kalmadı! İlginç anlar kamerada

30.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de kaçırıldığını ve dolandırıldığını öne süren kadın, polislere zor anlar yaşattı. 112'yi arayan Seda L., kaçırıldığı ihbarında bulundu, daha sonra kendini araçların önüne attı. Olay yerine gelen polisleri görünce de kaçmaya çalıştı. Şaşkına çeviren anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

'Kaçırıldım' ihbarında bulundu, yapmadığı kalmadı! İlginç anlar kamerada

İlginç olay, dün saat 10.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Seda L., kaçırıldığı ihbarında bulundu.

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Kısa sürede polis ekipleri olay yerine gitti. Seyir halindeki otomobillerin önüne atlayan Seda L.'yi sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

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Polis ekiplerini gören Seda L. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis memurunun ikna çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Resmi üniformalı memurdan kimlik isteyen Seda L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sultangazi adam kaçırma

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