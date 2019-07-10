"Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Sylvester Stallone'un başrolünde olduğu "Kaçış Planı 3" filmi, 12 Temmuz'da gösterime girecek.

Daha önce "Rocky", "Rambo", "Cehennem Melekleri" gibi seri filmlerde sinemaseverlerin karşısına çıkan Stallone, bu kez "Kaçış Planı" filminin son halkasıyla boy gösterecek.

Filmde güvenlik uzmanı Ray Breslin karakterini canlandıran 73 yaşındaki oyuncuya, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Lydia Hull gibi isimler eşlik edecek.

"Şimdi İntikam Zamanı" sloganıyla çıkan filmde, Stallone'un ilk kez koreografi olmadan çektiği gerçek bir dövüş sahnesine yer veriliyor.

Yönetmenliğini John Herzfeld'in üstlendiği filmin senaryosunda da Miles Chapman ve John Herzfeld imzası bulunuyor.

Düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin hikayesine odaklanan filmin konusu özetle şöyle:

"Hong Kong merkezli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünen bu olayda kızın kurtarılması için Breslin'e başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında araştırma yaptıkça, suçluların eski ortağının acımasız oğlu olduğunu anlaşılır. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir hapishaneden kurtarılması gerekmektedir. Bu sırada Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür."

