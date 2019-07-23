Kaddafi döneminin son başbakanının serbest bırakılması

TRABLUS (AA) - Libya'da Muammer Kaddafi döneminin son Başbakanı El-Bağdadi Ali el-Mahmudi'nin sağlık sorunlarından ötürü serbest bırakılmasının "hukuki" ve "geçici" bir karar olduğu açıklandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Adalet Bakanı Muhammed Abdulvahid Lemlum, Facebook'tan, cumartesi günü alınan serbest bırakma kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Serbest bırakma kararının, hukukun en doğru şekliyle uygulanması amacıyla alındığına dikkati çeken Lemlum, uzman doktorlardan oluşan heyetin Mahmudi'nin tedavisinin tam teşekküllü hastanede yapılması tavsiyesinde bulunduğunu ve infaz kurumları bünyesinde bu sağlık hizmetinin verilebileceği hastane olmaması nedeniyle böyle bir kararın alındığını açıkladı.

Lemlum, serbest bırakma kararının geçici olduğunu ve Mahmudi'nin iyileşmesi durumunda yeniden cezaevine gireceğini dile getirdi.

Çok sayıda Libyalı, dün ülkenin batısındaki Zuvara kentinde Mahmudi'nin serbest bırakılmasını protesto etmiş ve Tunus sınırındaki Ras el-Cedir Sınır Kapısı'na çıkan yolu kapatmıştı.

Başkent Trablus'taki mahkeme, 28 Temmuz 2015'te Mahmudi'nin de aralarında bulunduğu Kaddafi dönemi yetkililerinden 9'unun kurşuna dizilerek infaz edilmesine karar vermişti.

Söz konusu yetkililere, 2011'de masum göstericileri öldürme, iç savaş çıkarma ve soykırım yapma gibi pek çok suçlama yöneltilmişti.

