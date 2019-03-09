İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurul, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yönetim kurulu, delege ve üyelerin katılımıyla derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Kurulda konuşan Gümrükçüoğlu, KADEM'in 2013'ten bu yana toplumda kadın konusunda kalıplaşmış yargıları kırmak, onların siyasi, sosyal ve akademik alanda erkeklerle eşit fırsatlara erişimini sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Yeni dönemde çalışmalarına artan bir ivmeyle devam edeceklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, ailenin, toplumu ayakta tutan en belirgin güç olduğunu ancak bu yapının ayakta kalmasının aynı zamanda hem kadının hem de erkeğin sorumluluğunda bulunduğunu aktardı.

Gümrükçüoğlu, bu sorumluluğu yalnızca kadınların omzuna yıkmanın hem adil hem de gerçekçi olmadığına işaret etti.

Güçlü aileler güçlü bireylerden oluşur inancıyla, aile birliğini oluşturan kadın, erkek, çocuk, her ferdin insan onuruna yakışır bir hayat sürmesinin sağlıklı ve dengeli bir toplumun tesisi için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Hz. Peygamberin, söz konusu toplumu tarif ederken 'Gün gelecek bir kadın Hire'den Kabe'ye korku duymadan tek başına seyahat edebilecek' ifadesi, o günlerde medeniyet seviyesi ve adalet bilincinin ne ölçüde tasvir edildiğinin bir örneği olsa gerek. Birbirine kenetlenmiş büyük bir ekip olarak, inanç ve samimiyetle çaba sarf ettiğimiz her alanda iftihar edeceğimiz işlere imza atacağımıza eminim."