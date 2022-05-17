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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Şerdil Dara Odabaşı nereli ve kaç yaşında?

17.05.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kadıköy; Anadolu yakasında bulunan İstanbul'un balık ve gıda pazarıyla bilinen, son derece hareketli güzide ilçelerinden biridir. Popüler kafeleri ve sokak sanatlarıyla dikkat çeken ilçe her daim kalabalıktır. Peki Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Şerdil Dara Odabaşı nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Şerdil Dara Odabaşı nereli ve kaç yaşında?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında bulunuyor. Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa, Bostancı, Caddebostan, Dumlupınar, Eğitim, Erenköy, Fenerbahçe, Feneryolu, Fikirtepe, Göztepe, Kozyatağı, Merdivenköy, Sahrayıcedit, Suadiye, Zühtüpaşa, Ondokuzmayıs olmak üzere toplamda 21 mahalleden oluşan ilçenin yüzölçümü 25,20 kilometre karedir. Peki Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Şerdil Dara Odabaşı nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973 tarihinde Siverek'te dünyaya geldi.

Şerdil Dara Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen derneğin kuruluşunda yer alan Odabaşı, 1994 yerel seçimlerinden sonra Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP İstanbul il başkanı seçildiği dönemde il başkan yardımcısı oldu.

2012 yılında tekrar seçilerek il başkanvekilliği yapan Şerdil Dara Odabaşı, 2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, yüzde 65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

ŞERDİL DARA ODABAŞI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şerdil Dara Odabaşı 49 yaşındadır. Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

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Kadıköy
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