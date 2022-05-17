Kadıköy, İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında bulunuyor. Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa, Bostancı, Caddebostan, Dumlupınar, Eğitim, Erenköy, Fenerbahçe, Feneryolu, Fikirtepe, Göztepe, Kozyatağı, Merdivenköy, Sahrayıcedit, Suadiye, Zühtüpaşa, Ondokuzmayıs olmak üzere toplamda 21 mahalleden oluşan ilçenin yüzölçümü 25,20 kilometre karedir. Peki Kadıköy Belediyesi hangi partide 2022? Kadıköy Belediye Başkanı kim? Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

KADIKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE 2022?

İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında yer alan Kadıköy'ün belediyesinin hangi partide olduğu merak konusu oldu. Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Kadıköy'ün mevcut Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'dır.

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973 tarihinde Siverek'te dünyaya geldi.

Şerdil Dara Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen derneğin kuruluşunda yer alan Odabaşı, 1994 yerel seçimlerinden sonra Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP İstanbul il başkanı seçildiği dönemde il başkan yardımcısı oldu.

2012 yılında tekrar seçilerek il başkanvekilliği yapan Şerdil Dara Odabaşı, 2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, yüzde 65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

